A Milano torna Eicma, la fiera delle moto

Il salone delle due ruote a Fiera Milano fino al 9 novembre

di Gigi Sironi
06 Nov 2025 - 22:23
Performance e sfide tra i cordoli, tecnologia, evasione, viaggio, avventura. Amiamo le motociclette per queste e altre mille ragioni. E a Eicma 2025, il salone delle due ruote in Fiera Milano fino al 9 novembre, le puoi vedere tutte.

