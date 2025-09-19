A Milano la mostra immersiva su Harry Potter

Basta dire la giusta formula magica e anche a Milano si schiudono le porte dell'incanto. È arrivata infatti, per la prima volta in Italia, "Harry Potter - The Exhibition". Il The Mall di Portanuova accoglie la mostra immersiva che sta girando il mondo, un viaggio nell'universo del maghetto aperto anche ai "babbani". Dalla collezione di ritratti in movimento alla sala grande con le candele fluttuanti nel cielo, dove gli studenti si riuniscono per mangiare; dai vestiti originali indossati dagli attori e le sfide a colpi di bacchette, alle lezioni delle discipline della scuola di Hogwarts. Una grande gioia per Tom Zeller, Ceo di Imagine Exhibitions, che ha curato la realizzazione dell'esperienza: "Tutti amano il mondo di Harry Potter perché tante generazioni sono cresciute con questi personaggi, sono diventati come degli amici".