A NATALE

A Milano il panettone con farina di grillo

Burro, farina, uova ...alla ricetta di sempre, arricchita da gocce di cioccolato, si aggiunge una minuscola quota -"appena il 5% - di farina ricavata dagli insetti

09 Dic 2025 - 20:15
01:36 
video tg
panettone