A Londra una statua per Bridget Jones

Divertente, impacciata e per molto tempo single. Bridget Jones è l'eroina imperfetta della commedia romantica britannica. Una storia che ha appassionato migliaia di persone, tanto che Londra, città simbolo del racconto, ha deciso di omaggiarla con una statua in bronzo a Leicester Square. Nella storica piazza dedicata al cinema, sono già presenti quelle di altre leggende del grande schermo come Paddington, Mary Poppins, Wonder Woman, Batman e Mr Bean. Interpretato dall'attrice premio Oscar Renée Zellweger, il "Diario di Bridget Jones" racconta della 32enne single che si destreggia tra l’affascinante capo playboy e l’avvocato di successo. Il film cult del 2001 ha avuto tre sequel, l'ultimo uscito lo scorso febbraio, un successo al botteghino.