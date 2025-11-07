A Londra si accendono le prime luci di Natale

A Londra è (quasi) Natale. A Carnaby Street, nel quartiere di Soho, vicino a Oxford Street, si sono già accese le luci natalizie. Come spiegato dalla direttrice del marketing e della comunicazione di Shaftesbury Capital, Catherine Riccomini, "l'installazione di quest'anno, intitolata 'All is bright', è stata progettata per riflettere la vivacità, il colore e l'energia sia di Carnaby Street che di Soho". L'allestimento di quest'anno "è un'evoluzione del nostro schema di illuminazione natalizia sostenibile. Abbiamo aggiunto alcuni colori luminosi. Abbiamo aggiunto più luce alla strada per essere sicuri di offrire sempre qualcosa di speciale e nuovo a Carnaby Street", ha aggiunto Riccomini.