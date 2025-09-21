A Londra la mostra dedicata a Maria Antonietta

"Marie Antoinette Style" ripercorre tutta la vita della sovrana di Francia,"giustiziata a soli 37 annidi Michelangelo Iuliano
"Se non hanno più pane, che vadano a una mostra!". Chissà se direbbe così Maria Antonietta dell'esibizione a lei dedicata appena inaugurata al Victoria and Albert Museum di Londra. Del resto, pare che la celebre frase a lei attribuita sulle brioches da dare al popolo affamato non sia mai stata pronunciata. La mostra, intitolata "Marie Antoinette Style" ripercorre tutta la vita della sovrana di Francia, giustiziata a soli 37 anni durante i tumulti della Rivoluzione francese.
Commenti (0)