Cultura
Al Victoria and Albert Museum

A Londra la mostra dedicata a Maria Antonietta

"Marie Antoinette Style" ripercorre tutta la vita della sovrana di Francia,"giustiziata a soli 37 anni

di Michelangelo Iuliano
21 Set 2025 - 20:46
01:36 

"Se non hanno più pane, che vadano a una mostra!". Chissà se direbbe così Maria Antonietta dell'esibizione a lei dedicata appena inaugurata al Victoria and Albert Museum di Londra. Del resto, pare che la celebre frase a lei attribuita sulle brioches da dare al popolo affamato non sia mai stata pronunciata. La mostra, intitolata "Marie Antoinette Style" ripercorre tutta la vita della sovrana di Francia, giustiziata a soli 37 anni durante i tumulti della Rivoluzione francese.

maria antonietta
londra

