A Londra in 110mila alla marcia dell'estrema destra

Migliaia di persone mobilitate dal nazionalista Tommy Robinson che ha dedicato l'evento a Charlie Kirk e l'ha definito una manifestazione per la "libertà di espressione"
Le stime della polizia di Londra indicano che alla manifestazione dell'estrema destra "Unite the Kingdom" in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista "March against Fascism" se ne contano circa 5.000. Come emerge dalle immagini riprese dagli elicotteri, si vedono migliaia di persone in marcia che sventolano bandiere britanniche e inglesi con la croce di San Giorgio lungo le vie centrali della metropoli.
"La rivoluzione dei patrioti è iniziata", ha dichiarato il principale organizzatore di "Unite the Kingdom", Tommy Robinson, animatore di gruppi dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica britannica. Robinson ha dedicato l'evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa, e l'ha definita una manifestazione "per la libertà di espressione".
