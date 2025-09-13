A Londra in 110mila alla marcia dell'estrema destra

"La rivoluzione dei patrioti è iniziata", ha dichiarato il principale organizzatore di "Unite the Kingdom", Tommy Robinson, animatore di gruppi dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica britannica. Robinson ha dedicato l'evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa, e l'ha definita una manifestazione "per la libertà di espressione".