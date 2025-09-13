Logo Tgcom24
Le immagini

A Londra in 110mila alla marcia dell'estrema destra

Migliaia di persone mobilitate dal nazionalista Tommy Robinson che ha dedicato l'evento a Charlie Kirk e l'ha definito una manifestazione per la "libertà di espressione"

13 Set 2025 - 16:23
00:58 

Le stime della polizia di Londra indicano che alla manifestazione dell'estrema destra "Unite the Kingdom" in corso nella capitale britannica ci sono almeno 110mila persone mentre alla contro-protesta anti-razzista "March against Fascism" se ne contano circa 5.000. Come emerge dalle immagini riprese dagli elicotteri, si vedono migliaia di persone in marcia che sventolano bandiere britanniche e inglesi con la croce di San Giorgio lungo le vie centrali della metropoli.

"La rivoluzione dei patrioti è iniziata", ha dichiarato il principale organizzatore di "Unite the Kingdom", Tommy Robinson, animatore di gruppi dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica britannica. Robinson ha dedicato l'evento a Charlie Kirk, il popolare attivista Maga ucciso negli Usa, e l'ha definita una manifestazione "per la libertà di espressione".

