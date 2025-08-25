A Londra il Carnevale di Notting Hill, invase le strade del quartiere

Artisti di strada e semplici appassionati in costumi sgargianti domenica 24 agosto hanno riempito le strade di Notting Hill per il celebre Carnevale del quartiere dei Londra. Il festival di strada, della durata di due giorni, è una celebrazione della cultura caraibica e attira circa 2 milioni di persone. Altissimo il livello di sicurezza con i partecipanti che sono stati sottoposti anche al riconoscimento facciale in tempo reale. Prima dell'evento, la polizia metropolitana ha arrestato più di 100 persone che avevano intenzione di partecipare e ha sequestrato decine di coltelli e armi da fuoco.