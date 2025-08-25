Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LIVELLO DI SICUREZZA ALTISSIMO

A Londra il Carnevale di Notting Hill, invase le strade del quartiere

Il festival di strada, della durata di due giorni, è una celebrazione della cultura caraibica e attira circa 2 milioni di persone

25 Ago 2025 - 14:19
00:35 

Artisti di strada e semplici appassionati in costumi sgargianti domenica 24 agosto hanno riempito le strade di Notting Hill per il celebre Carnevale del quartiere dei Londra. Il festival di strada, della durata di due giorni, è una celebrazione della cultura caraibica e attira circa 2 milioni di persone. Altissimo il livello di sicurezza con i partecipanti che sono stati sottoposti anche al riconoscimento facciale in tempo reale. Prima dell'evento, la polizia metropolitana ha arrestato più di 100 persone che avevano intenzione di partecipare e ha sequestrato decine di coltelli e armi da fuoco.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri