A Gaza milizie anti-Hamas e aiuti

Si chiama Yasser Abu Shabab ed è il leader delle cosiddette forze popolari che operano nel sud di Gaza. Nel suo ultimo messaggio audio promette di difendere i palestinesi "dai terroristi di Hamas". Yasser Abu Shabab è in realtà un contrabbandiere, da ben prima del 7 ottobre, accusato dai palestinesi di coordinare i saccheggi degli aiuti umanitari. Ora è diventato un alleato di Israele. Nel caos di Gaza, il governo Netanyahu cerca sponde contro Hamas per mantenere il controllo del sud. Intanto, la Gaza Humanitarian Foundation ha detto di aver aperto un solo centro per la distribuzione di aiuti vicino al corridoio Netzarim, ora chiuso dopo aver terminato le scorte da distribuire.