A Forlì la migliore barista del mondo: "Una grande responsabilità"

"Essere la barista più brava del mondo è un'emozione unica e una grande responsabilità perché sono la prima donna italiana ad aver conseguito questo titolo". C’è chi nel caffè vede solo un’abitudine, e chi invece ci trova un piccolo universo fatto di profumi e sapori. Lei è Giulia Ruscelli, trent’anni, di Forlì, e da oggi è ufficialmente la barista più brava del mondo. Il titolo arriva da Milano, dove l’Istituto Espresso Italiano l’ha incoronata campionessa dopo una sfida tra i migliori professionisti internazionali.