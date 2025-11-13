Logo Tgcom24
A Forlì la migliore barista del mondo: "Una grande responsabilità"

di Chiara Ottaviani
13 Nov 2025 - 21:40
"Essere la barista più brava del mondo è un'emozione unica e una grande responsabilità perché sono la prima donna italiana ad aver conseguito questo titolo". C’è chi nel caffè vede solo un’abitudine, e chi invece ci trova un piccolo universo fatto di profumi e sapori. Lei è Giulia Ruscelli, trent’anni, di Forlì, e da oggi è ufficialmente la barista più brava del mondo. Il titolo arriva da Milano, dove l’Istituto Espresso Italiano l’ha incoronata campionessa dopo una sfida tra i migliori professionisti internazionali.

