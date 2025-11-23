Logo Tgcom24
Animali
nel paese di Scortichino

A Ferrara un nuovo Hachiko, è il cane Giorgio: "Aspetta al bar il padrone che non c'è più"

18.10 IL CANE AMICO PER SEMPRE SRV

di Michela Pagano
23 Nov 2025 - 20:48
01:31 

"Tutte le mattine si mette davanti alla porta, esce e va al bar, gli fanno le coccole e va al tavolo in cui lui leggeva il giornale". Si chiama Giorgio e ogni mattina, ormai da un mese, frequenta da solo il bar in cui andava con il suo padrone che è morto. Una storia di fedeltà che arriva da Scortichino, piccola frazione nel Ferrarese. "Lo cerca anche in casa, va in camera, annusa, guarda. Doppia tristezza vedere che lui soffre e io soffro con lui", confessa la moglie del padrone defunto.

ferrara
video tg