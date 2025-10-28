A Cervia statua di Goldrake in giardino

"Uforobò è atterrato nel mio giardino e io gli ho dato il permesso di farlo perché sono un appassionato di Goldrake da sempre. Da quando è uscito nel 1978". È proprio lui, l’invincibile robot venuto dallo spazio per difendere la Terra dai malvagi di Vega, con il suo ruggito metallico e il cuore d’acciaio, l'eroe degli anni 70 che ha affascinato generazioni intere oggi domina casa di Mirko Masetti, che ha deciso di esporre la statua di Goldrake nel suo giardino e riportare chiunque passi lungo la via Cervese, in provincia di Forlì, indietro nel tempo. Ha una dimensione delle ali di 8 metri, la testa di sei. "Da Milano, Carpi, Modena, si sono fermati tutti". A 50 anni dal suo debutto in Giappone, oggi resta un simbolo di coraggio per tutti gli appassionati che ancora sorridono al canto di Uforobò.