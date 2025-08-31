Logo Tgcom24
PRESENTI ANCHE ITALIANI

A Buenos Aires si disputa il Mondiale... di tango

Ben 850 coppie si sfidano a colpi di danza nelle milonghe della capitale argentina

di Michelangelo Iuliano
31 Ago 2025 - 19:34
L'amore è come un tango - si balla in due, un passo alla volta, fino alla vittoria. In questi giorni a scendere in campo, o meglio sulla pista da ballo, di Buenos Aires non sono Messi e Dybala, campioni del mondo di calcio in carica, ma centinaia di ballerini provenienti da oltre 50 Paesi. Nella capitale argentina si sta infatti disputando il Mondiale... di tango.

Ben 850 coppie si sfidano a colpi di danza nelle due categorie, "de pista" (ovvero da salone) ed "escenario" (cioè da palcoscenico), in una Buenos Aires che conta ben 350 "milonghe", i locali dove si balla il tango. Teoricamente, si potrebbe addirittura danzare per 18 ore consecutive. E tra i partecipanti al Mondiale di tango ci sono anche coppie italiane, come quella formata da Chiara Benati e Andrea Vighi.

