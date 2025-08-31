A Buenos Aires si disputa il Mondiale... di tango

L'amore è come un tango - si balla in due, un passo alla volta, fino alla vittoria. In questi giorni a scendere in campo, o meglio sulla pista da ballo, di Buenos Aires non sono Messi e Dybala, campioni del mondo di calcio in carica, ma centinaia di ballerini provenienti da oltre 50 Paesi. Nella capitale argentina si sta infatti disputando il Mondiale... di tango.