Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
24 anni dopo

11 settembre, la commemorazione a Ground Zero

Nella serata di giovedì la cerimonia per ricordare le vittime degli attentati alle Torri Gemelle

12 Set 2025 - 11:22
00:43 

A Ground Zero, il luogo dove sorgevano le Torri Gemelle, nella serata di giovedì si è tenuta una commemorazione per ricordare le vittime degli attentati dell’11 settembre. Ground Zero è oggi una sorta di memoriale a cielo aperto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri