"Zenobia. Il romanzo della Regina Guerriera" di Valerio Massimo Manfredi

Il nuovo romanzo storico con Andrea Argenti, edito da Mondadoridi Carlo Gallucci
In "Zenobia. Il romanzo della Regina Guerriera", Valerio Massimo Manfredi unisce la fedeltà alla ricostruzione storica alla potenza del racconto epico. La Palmira descritta nel romanzo edito da Mondadori è un regno fiorente, sospeso tra Oriente e Occidente, dove si intrecciano commerci, alleanze e ambizioni politiche. Su questo sfondo prende forma la figura di Zenobia, sovrana e madre, guida e stratega, un personaggio del passato, ma di sorprendente modernità, simbolo di indipendenza e di coraggio.