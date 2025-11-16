Logo Tgcom24
"Zenobia. Il romanzo della Regina Guerriera" di Valerio Massimo Manfredi

Il nuovo romanzo storico con Andrea Argenti, edito da Mondadori

di Carlo Gallucci
16 Nov 2025 - 13:49
01:05 

In "Zenobia. Il romanzo della Regina Guerriera", Valerio Massimo Manfredi unisce la fedeltà alla ricostruzione storica alla potenza del racconto epico. La Palmira descritta nel romanzo edito da Mondadori è un regno fiorente, sospeso tra Oriente e Occidente, dove si intrecciano commerci, alleanze e ambizioni politiche. Su questo sfondo prende forma la figura di Zenobia, sovrana e madre, guida e stratega, un personaggio del passato, ma di sorprendente modernità, simbolo di indipendenza e di coraggio.

