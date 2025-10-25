"Voci dal confine" del giornalista Elia Milani

Le voci, dentro e fuori i confini — quelli più caldi, tra Israele e Palestina — raccolte durante gli otto anni di corrispondenza dalla Terra Santa. Le voci di Amnon, liutaio israeliano, di Abdullah, saldatore arabo, o di Haim, l’ebreo ultraortodosso. E proprio "Voci dal confine" (Mondadori) è il titolo del primo libro di Elia Milani, giornalista di Mediaset, che ogni giorno, con professionalità ed equilibrio, ha acceso la luce della notizia nel buio della guerra. Storie di vita quotidiana: la ricerca di un alloggio, una piscina dove nuotare, ordinare una pizza quando le mappe dei cellulari non funzionano per motivi di sicurezza… una normalità che, in una società complessa come quella arabo-israeliana, può sembrare inimmaginabile agli occhi di un europeo. Ma anche frammenti di dialogo tra culture spezzate dalla guerra.