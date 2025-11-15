Venezia, il delfino Mimmo guidato verso il mare

Il delfino Mimmo ha salutato il bacino di San Marco a Venezia. Il cetaceo è stato spinto verso acque più tranquille, in direzione del mare aperto. Grazie all'uso di un sonar, le imbarcazioni hanno guidato il cetaceo fino ai Giardini della Biennale, dove le acque sono più profonde e sicure. Qui Mimmo è stato avvistato, mentre si esibiva in acrobazie spettacolari fuori dall'acqua, prima di immergersi e scomparire alla vista degli operatori. Il monitoraggio continuerà nei prossimi giorni per verificare se il delfino abbia definitivamente raggiunto il mare aperto. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto e hanno coinvolto guardia costiera, vigili del fuoco, Guardia di finanza, Polizia locale e Protezione civile.