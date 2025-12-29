Logo Tgcom24
IL DOCUMENTARIO

"Una storia speciale": 22 anni di Mediafriends

Lunedì in seconda serata su Canale 5 il documentario sull'ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori presieduto da Pier Silvio Berlusconi

29 Dic 2025 - 09:51
mediafriends
beneficienza
onlus
pier silvio berlusconi
gerry scotti
federica panicucci
