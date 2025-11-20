"Una storia importante", 40 anni di Eros in un nuovo album

Quarant'anni di vita in musica raccontata in un doppio album in italiano e spagnolo: 15 tracce, brani inediti insieme ad alcune delle hit più famose di Eros Ramazzotti. Il titolo: una storia importante come la canzone che portò a sanrem nel 1985, inizio della sua carriera. Oggi quel brano è un progetto discografico fatto di ricordi e presente e un tour mondiale che partirà a febbraio. Accanto a lui in questa avventura tanti amici: Jovanotti, Giorgia, Bocelli, Elisa, Pezzali, Ultimo e la collaborazione internazionale con Alicia Keys che ha voluto cantare l'Aurora. Quella di Eros è la storia di uno diventata quella di tanti.



