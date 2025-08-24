Ucraina, Trump: "Gli Usa sostengono un accordo per una pace duratura"

"È giunto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo che porti a una pace duratura e salvaguardi la sovranità dell'Ucraina" ha scritto Donald Trump in una lettera indirizzata a Volodomyr Zelensky, in occasione del 34esimo anniversario dell'indipendenza del Paese dall'Unione Sovietica. Un messaggio di sostegno, che si unisce a quelli di tantissimi altri leader del mondo, dagli alleati europei al presidente turco Erdogan fino al cinese Xi Jinping, che si è reso disponibile a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina nel caso di un cessate il fuoco. Nessun incontro tra Putin e Zelenski per ora, anche se secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov, la Russia sarebbe disposta a nuovi negoziati con la delegazione ucraina a Istanbul.

