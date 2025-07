Ucraina-Russia, concordato un nuovo scambio di prigionieri

Nulla di fatto al terzo round di colloqui tra Ucraina e Russia per un accordo di pace. L'incontro a Istanbul è durato poco più di mezz'ora ed è terminato con la decisione di un nuovo scambio di prigionieri, 1.200 per parte, oltre alla restituzione dei corpi di settemila soldati ucraini. Gli emissari di Kiev avrebbero voluto tornare a casa con il via libera per un vertice bilaterale tra Zelensky e Putin ma Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa, ha gelato le aspettative sostenendo che il capo del Cremlino si muoverà solo per mettere la firma a un'intesa che andrà definita in anticipo. "Una riunione per ridiscutere tutto da capo - ha detto lapidario Medinsky - non ha senso". I negoziati si sono tenuti dopo le pressioni del presidente americano Donald Trump, che ha dato 50 giorni di tempo a Mosca per fermare la guerra e scongiurare pesantissime sanzioni, ma nessuno per ora sembra intenzionato a deporre le armi. Nella notte attacchi russi hanno colpito gli Oblast di Kharkiv e Kherson, uccidendo quattro persone. Una trentina almeno i feriti.