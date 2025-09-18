Trump a Windsor, Carlo III lo accoglie cn un bacchetto "reale"

La visita di Stato nel regno unito è "uno dei più grandi onori della mia vita". Lo ha detto Donald Trump nel suo discorso durante la sontuosa cena nel castello di Windsor. Il presidente americano, seduto accanto a Carlo III e alla principessa Kate, ha spiegato che lui e la moglie Melania sono "profondamente grati" al re e alla regina per averli ospitati al castello. Più politiche le parole del sovrano britannico. "Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l’Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti nel sostenere l'Ucraina, per scoraggiare l'aggressione e garantire la pace" ha detto Carlo elogiando "l'impegno personale" di Trump "a trovare soluzioni per alcuni dei conflitti più irrisolvibili del mondo" aggiungendo anche parole sulla necessità di affrontare il cambiamento climatico. Dal lato opposto del tavolo, la first lady Melania era seduta accanto alla regina Camilla e al principe William tra i 160 gli ospiti invitati alla ambitissima cena.