"This Is Me", un cast stellare per la seconda puntata

In prime time l'appuntamento con lo show evento condotto da Silvia Toffanin

di Silvia Carrera
22 Ott 2025 - 13:04
01:18 

Tutto è pronto per il grande ritorno di "This is Me" questa sera in prime time su Canale 5, secondo appuntamento con lo show evento condotto da Silvia Toffanin, prodotto per Mediaset da Fascino p.g.t. I grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport riuniti in una puntata speciale, dedicata a Lorella Cuccarini, simbolo di grande talento e impegno instancabile. Un viaggio emozionante per ripercorrere 40 anni di carriera di una delle figure più iconiche della tv italiana. 

  

 