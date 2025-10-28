"This is me", Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento

Mercoledì 29 ottobre, in prima serata, su Canale 5, l'ultima delle tre serate evento di "This is me", prodotto per Mediaset da Fascino Pgt. Silvia Toffanin chiuderà la trilogia del suo programma, che celebra il talento con nuove emozioni e nuovi ospiti. Personaggi amatissimi, fuoriclasse che hanno messo a frutto il loro talento con impegno e costanza e hanno costruito carriere straordinarie. Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. In studio l’immancabile Vincenzo De Lucia, imitatore, attore e comico.