Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
PRESENTATO AL TORINO FILM FESTIVAL

"The Teacher", la clip esclusiva

Un estratto dall'opera prima di Farah Nabulsi

10 Dic 2025 - 13:59
00:53 