Tv & spettacolo
un film biografico musicale

"Springsteen - Liberami dal nulla", dal 23 ottobre al cinema

L'impresa titanica di dare voce e cuore a Bruce Springsteen è toccata a uno degli attori più apprezzati del momento, Jeremy Allen White

di Michelangelo Iuliano
11 Ott 2025 - 13:41
01:29 

Ispirazione e oscurità. "Springsteen - Liberami dal nulla", dal 23 ottobre in sala, è un film biografico musicale diverso da tutti gli altri, un viaggio introspettivo nell'animo del boss della canzone americana, con i suoi dolori, la depressione, ma anche la scintilla della creazione artistica.

Il film di Scott Cooper racconta la travagliata e intima genesi dell'album "Nebraska". L'impresa titanica di dare voce e cuore a Bruce Springsteen è toccata a uno degli attori più apprezzati del momento, Jeremy Allen White.

