"Sono una cialtrona, non ho mai studiato"

Nello scorso giugno, la laurea honoris causa in "musica, culture, media, performance" conferita dalla Universià Statale di Milano alla cantante. "I miei genitori sarebbero impazziti di gioia. Il mio ego? E' molto che lo aspetto, ormai è tardi"
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.