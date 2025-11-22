Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
IL RICONOSCIMENTO

"Sono una cialtrona, non ho mai studiato"

Nello scorso giugno, la laurea honoris causa in "musica, culture, media, performance" conferita dalla Universià Statale di Milano alla cantante. "I miei genitori sarebbero impazziti di gioia. Il mio ego? E' molto che lo aspetto, ormai è tardi"

22 Nov 2025 - 01:26
01:09 