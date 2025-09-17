Scioperi per Gaza, il 19 settembre mobilitazioni Cgil in tutta Italia

L’Italia si ferma per gaza. A scendere in piazza anche i sindacati a cominciare dalla Cgil che ha annunciato una mobilitazione nazionale per venerdì prossimo. Landini: "Ci sono dei momenti come questo in cui qualsiasi sincero democratico che abbia un minimo di dignità e di rispetto delle altre persone non può far finta di non vedere quello che sta succedendo. E' per questo che siamo arrivati alla decisione di proclamare uno sciopero e anche la decisione di scendere in piazza in questo modo". Manifestazioni sono previste in tutta Italia da un minimo di due ore all'intera giornata con modalità diverse a seconda delle regioni. Non si fermeranno comunque, almeno venerdì, i lavoratori dei servizi pubblici essenziali come trasporti sanità e scuola, per i quali ha spiegato il segretario nella conferenza stampa di presentazione sarebbe servito un preavviso di almeno dieci giorni.