Putin attacca i leader europei "Porcellini accodati a Biden"

Nuovi colloqui di pace nel fine settimana, appuntamenti però che si preannunciano in salita, dopo l'attacco frontale di Vladimir Putin ai leader europei, definiti porcellini isterici e approfittatori che seguivano la linea di Joe Biden. Secondo Kiev, Mosca si prepara ad un altro anno di guerra, ha detto Zelensky, ha già concentrato oltre 710 mila militari per l'offensiva, i segnali sono chiari. L'ottimismo americano degli ultimi giorni, è svanito in un pomeriggio dopo le dichiarazioni di del presidente Russo.