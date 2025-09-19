Logo Tgcom24
"Presto prima cha arrivi il treno", il video dei bambini sui binari diventa virale

Le immagini girate a Vercelli, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, ha destato grande preoccupazione in città

19 Set 2025 - 12:42
00:25 

"Veloci, prima che arrivi il  nuovo treno". Ha suscitato grande preoccupazione un video  postato su un gruppo Facebook della città di Vercelli che  riprende un gruppo di ragazzini in bicicletta intenti a  scavalcare le barriere in cemento posizionate al posto di un ex  passaggio a livello, e ad attraversare la linea ferroviaria  Torino-Milano subito dopo il passaggio di un treno. I ragazzini  per superare la recinzione hanno usato un varco creato nella  rete che delimita la linea ferroviaria. Postando il video, l’autrice ha sottolineato come la scena ripresa fosse abituale invitando, se qualcuno avesse riconosciuto nelle immagini i propri figli, a fermarli. L’appello non è passato inosservato: tra i commenti al post spuntano infatti i ringraziamenti di alcuni genitori che hanno effettivamente scovato tra i ragazzini il proprio figlio e inoltre le autorità hanno subito provveduto alla sistemazione della recinzione. 

