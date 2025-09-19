"Presto prima cha arrivi il treno", il video dei bambini sui binari diventa virale

"Veloci, prima che arrivi il nuovo treno". Ha suscitato grande preoccupazione un video postato su un gruppo Facebook della città di Vercelli che riprende un gruppo di ragazzini in bicicletta intenti a scavalcare le barriere in cemento posizionate al posto di un ex passaggio a livello, e ad attraversare la linea ferroviaria Torino-Milano subito dopo il passaggio di un treno. I ragazzini per superare la recinzione hanno usato un varco creato nella rete che delimita la linea ferroviaria. Postando il video, l’autrice ha sottolineato come la scena ripresa fosse abituale invitando, se qualcuno avesse riconosciuto nelle immagini i propri figli, a fermarli. L’appello non è passato inosservato: tra i commenti al post spuntano infatti i ringraziamenti di alcuni genitori che hanno effettivamente scovato tra i ragazzini il proprio figlio e inoltre le autorità hanno subito provveduto alla sistemazione della recinzione.