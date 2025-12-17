Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Rubriche
Ospite di #Soundon

"Piramide", Andrea Gioè illustra l'eredità di chi ha scelto di non piegarsi

17 Dic 2025 - 17:42
02:02 

Dentro “Piramide” di Andrea Gioè c’è un figlio che parla al padre, un siciliano che ha vissuto lontano senza smettere di sentirsi tale, un uomo che ha attraversato gli affetti senza indulgere al sentimentalismo e un musicista che rifiuta di trasformare la criminalità organizzata in materiale da cartolina o in folklore da intrattenimento. Una pugnalata nel petto della retorica, spoglia del mito che trasforma la realtà in leggenda e il male spettacolarizzazione del dolore. C’è coscienza del passato, rifiuto dell’indulgenza e della compassione per restare nei fatti, nelle ferite, nella verità nuda e cruda.