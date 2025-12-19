Logo Tgcom24
"Pensieri profondamente semplici" di Romina Power

Attraverso parole scelte con cura, l'autrice ripercorre la sua lunga carriera di cantante, attrice e artista poliedrica, intrecciandola con la dimensione privata di donna, madre e figlia d'arte

di Rossella Russo
19 Dic 2025 - 12:36
01:26 

Romina Power sceglie una forma non convenzionale e intima per raccontare, per la prima volta in un libro, la propria vita: un dizionario dell'anima. Si intitola "Pensieri profondamente semplici, l'abbecedario della mia vita", edito da Rizzoli Illustrati. Attraverso parole scelte con cura, l'autrice ripercorre la sua lunga carriera di cantante, attrice e artista poliedrica, intrecciandola con la dimensione privata di donna, madre e figlia d'arte.

