"Pensieri profondamente semplici" di Romina Power

Romina Power sceglie una forma non convenzionale e intima per raccontare, per la prima volta in un libro, la propria vita: un dizionario dell'anima. Si intitola "Pensieri profondamente semplici, l'abbecedario della mia vita", edito da Rizzoli Illustrati. Attraverso parole scelte con cura, l'autrice ripercorre la sua lunga carriera di cantante, attrice e artista poliedrica, intrecciandola con la dimensione privata di donna, madre e figlia d'arte.