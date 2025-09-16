Mattarella ricorda Willy Monteiro: "È un nostro ragazzo"

“Un nostro ragazzo ucciso, mentre cercava di difendere un amico”. Le parole del presidente Mattarella, l'inno di Mameli intonato dagli studenti di Colleferro, la piazza gremita. E’ la cerimonia in memoria di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Massacrato di botte a Colleferro, nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020. “Willy è un italiano esemplare insignito della medaglia d’oro al valore per il suo gesto altruisti”.