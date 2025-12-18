Manovra, nuova stretta sulle pensioni?

Pensioni anticipate e riscatto della laurea, si infiamma lo scontro sugli emendamenti della legge di bilancio alla previdenza che prevedono una stretta dal 2031, facendo leva sulle finestre per le pensioni anticipate e sulla neutralizzazione del riscatto della laurea per andare in pensione prima. Di fatto per uscire prima dal lavoro serviranno 43 anni e un mese, un anno in meno per le donne. Una stretta sulle pensioni che porterebbe nelle casse del tesoro un gettito da 2 miliardi a partire dal 2035. A scendere in campo con alcune precisazioni è proprio la premier Meloni che annuncia correzioni agli emendamenti. "Chi ha riscattato la laurea non vedrà cambiata l'attuale situazione, non ci sarà retroattività" dichiara. Opposizione sulle barricate.