Manovra, interventi per 18 miliardi: Irpef più leggera

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha illustrato in Consiglio dei ministri il documento programmatico di bilancio dovrà essere inviato a Bruxelles. Tracciate le linee principali della Manovra 2026 da 18 miliardi anziché 16 come precedentemente delineato. Per le coperture uno sforzo verrà chiesto a banche e assicurazioni, una sforbiciata da un miliardo ai ministeri e rimodulazione del Pnrr.

I punti principali: taglio dell'Irpef con aliquota da 35% a 33% per lo scaglione da 28 a 50 mila euro di reddito annuo. La misura peserà per 3 miliardi sui conti pubblici, 1 altro miliardo e 800 milioni serviranno alla tassa piatta del 10% sugli aumenti di stipendio che sostituirà l'aliquota marginale. Rottamazione 5 allargata per carichi del 2023.