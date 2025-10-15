Made in Italy, Lollobrigida: "Governo al lavoro su fiscalità e nuovi mercati"

Per la prima volta con il Forum nazionale del largo consumo sul tema "Il carrello della spesa tra scelte di politica economica e soluzioni per la filiera", l'Associazione Italiana dell'industria di marca e l'associazione industrie beni di consumo, con il patrocinio del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha deciso di portare proposte concrete al Governo e al Parlamento per sostenere la competitività e innovazione. L'obiettivo di queste proposte è di favorire l'espansione delle imprese, che genera consumi pari a circa 222 miliardi di euro, e permettere l'accesso a strumenti finanziari più efficaci per sostenere i consumi delle famiglie. Tra le proposte incentivi fiscali per investimenti congiunti in ricerca e innovazione, supportare la transazione digitale per le aziende che devono ancora completarla e la lotta alla contraffazione nel largo consumo.