"Liberi dalle droghe, liberi dalle paure", l'iniziativa al Senato

Una giornata di studi al Senato, l'occasione per dire un nuovo forte no alla droga, a tutte le droghe; per dire no ai danni enormi causati dall'assunzione di stupefacenti. "Liberi dalle droghe, liberi dalle paure" è il titolo dell'iniziativa organizzata da Maurizio Gasparri insieme ai protagonisti di una lotta decennale contro le dipendenze che coinvolge ragazzi, famiglie, la società per intero. Perché le droghe, tutte le droghe, sono sempre più pesanti, sempre più pericolose. A novembre, a Roma, si terrà la conferenza nazionale sulle dipendenze. Oltre la droga, il gioco d'azzardo, i social...