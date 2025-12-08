"Lascia che la felicità accada" di"Ana Maria Sepe e Anna De Simone

Una guida per imparare a vivere e viversi meglio. "Lascia che la felicità accada", pubblicato da Rizzoli, è il nuovo libro delle psicoadvisor Ana Maria Sepe e Anna De Simone. Pagina dopo pagina, le autrici, le due psicologhe e autrici italiane di successo fondatrici della popolare piattaforma online Psicoadvisor, ci insegnano a gestire le nostre fragilità e i conflitti interiori.