La Ue dice no alla carne sintetica

In arrivo etichette più chiare per i consumatori che scelgono l'agroalimentare europeo. L'Ue fa marcia indietro. Approvato in Commissione agricoltura il pacchetto di emendamenti che definiscono prodotti come carne e aceto. La carne deve essere carne vera e l'aceto deve derivare da un prodotto alcolico. Con la nuova definizione si tutela l'autenticità del prodotto e si informano correttamente i consumatori attraverso l'etichettatura. Individuate tre categorie di prodotti: la carne, i preparati e i prodotti trasformati. Le denominazioni salsicce, hamburger burger, bistecca e scaloppina possono essere utilizzati solo per i prodotti con carne. Per l'aceto la denominazione può essere utilizzata soltanto per i prodotti ottenuti con il processo biologico della doppia fermentazione, partendo da liquidi di origine agricola.

