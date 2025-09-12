Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
marcia indietro

La Ue dice no alla carne sintetica

Approvato in Commissione agricoltura il pacchetto di emendamenti che definiscono prodotti come carne e aceto

di Caterina Ruggeri
12 Set 2025 - 14:25
01:34 

In arrivo etichette più chiare per i consumatori che scelgono l'agroalimentare europeo. L'Ue fa marcia indietro. Approvato in Commissione agricoltura il pacchetto di emendamenti che definiscono prodotti come carne e aceto. La carne deve essere carne vera e l'aceto deve derivare da un prodotto alcolico. Con la nuova definizione si tutela l'autenticità del prodotto e si informano correttamente i consumatori attraverso l'etichettatura. Individuate tre categorie di prodotti: la carne, i preparati e i prodotti trasformati. Le denominazioni salsicce, hamburger burger, bistecca e scaloppina possono essere utilizzati solo per i prodotti con carne. Per l'aceto la denominazione può essere utilizzata soltanto per i prodotti ottenuti con il processo biologico della doppia fermentazione, partendo da liquidi di origine agricola.
 

 
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri