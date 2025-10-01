Logo Tgcom24
"La Tata" riceve la stella sulla Walk of Fame nel giorno dei suoi 68 anni

Hollywood celebra l'attrice Fran Drescher, che ha quasi 50 anni di carriera alle spalle

01 Ott 2025 - 10:24
01:01 

Hollywood celebra Fran Drescher nel giorno del suo 68° compleanno. L’attrice, celebre per il ruolo di Fran Fine nella serie cult “La Tata”, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. Drescher, con quasi 50 anni di carriera alle spalle, è oggi anche presidente del sindacato SAG-AFTRA, che ha guidato durante l’ultimo sciopero di categoria. Alla cerimonia hanno partecipato amici e colleghi, tra cui Lisa Ann Walter e le giovani protagoniste di “La Tata”, Nicholle Tom e Madeline Zima. È la stella numero 2.822 sulla celebre passeggiata. Il Museo di Hollywood inaugurerà una mostra dedicata alla sua carriera.

