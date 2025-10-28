Logo Tgcom24
Cultura
l'ultimo libro del ministro

"La rivoluzione del buonsenso" di Giuseppe Valditara

In libreria l'ultimo libro del ministro dell'Istruzione

di Giulia Ronchi
28 Ott 2025 - 12:53
01:28 

Dallo stop ai cellulari in classe al ritorno del voto in condotta. Giuseppe Valditara torna a difendere le battaglie del suo dicastero a Milano, durante la presentazione del suo ultimo libro, "La rivoluzione del buonsenso", edito da Guerini e associati. "Il concetto di autorità e di rispetto delle istituzioni sono venuti meno, ma c'è un altro valore da recuperare. Quello dell'identità. Se vogliamo davvero integrare chi arriva, dobbiamo conoscere chi siamo e da dove veniamo", ha dichiarato il ministro. In sala anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

