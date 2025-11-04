"La resa, la fuga, la patria", la rievocazione dell'ultimo atto della monarchia

La "fuga di Pescara" del 9 settembre 1943 rievocata e approfondita con l'analisi dei più qualificati specialisti di storia contemporanea e dei responsabili degli Uffici storici di Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina, che si confrontano per la prima volta in un libro sulle decisioni prese all'indomani della proclamazione dell'armistizio, provocando l’implosione del Paese e condizionando pesantemente il corso degli eventi della storia nazionale. "È il racconto dello sbandamento completo dell'esercito italiano e di una nazione intera" spiega Ernesto Galli Della Loggia.