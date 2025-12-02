Logo Tgcom24
Cultura
IL ROMANZO

"La luce degli incendi a dicembre" di Matteo Bussola

Una storia intima e sognante

di Carlo Gallucci
02 Dic 2025 - 13:54
01:14 

È un romanzo intimo e un po' sognante, come un viaggio nei treni di un tempo, la nuova storia di Matteo Bussola, "La luce degli incendi a dicembre". Margherita e Marcello sono seduti a fianco per caso e cominciamo a parlarsi, sconosciuti l'un l'altro fino a un attimo prima...

libri in tv