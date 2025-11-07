"La Grazia", il film di Paolo Sorrentino esce a gennaio

Un dilemma morale, un dialogo serrato ed enigmatico tra personaggi emblematici, una fotografia magnetica - e la magistrale ennesima prova di Toni Servillo: ecco le prime immagini de "la grazia", il prossimo film di Paolo Sorrentino. Undici anni dopo l'Oscar per "La grande bellezza" e solo un anno dopo "Parthenope", Paolo Sorrentino racconta la storia di un immaginario presidente della repubblica, Mariano de Santis che, a fine mandato, deve decidere su due delicate richieste di grazia. Due casi etici che si intrecciano nel profondo con la vita privata del presidente, che si muove spinto da un forte senso di responsabilità. Il film che arriva nelle sale a gennaio farà discutere, ma anche riflettere sui grandi temi dell'esistenza.