"Io Canto Family", al via la seconda edizione con Michelle Hunziker su Canale 5

Al via stasera in prima serata un'edizione completamente rinnovata di "Io Canto Family", il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Sotto la regia e direzione artistica di Roberto Cenci, ventiquattro coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere le loro storie. Al debutto, in veste di coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi. A loro il compito di valutare e stilare le classifiche fino a decretare la coppia vincitrice che si aggiudicherà 50mila euro.