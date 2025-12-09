"Investire senza dubbi", per costruire un portafoglio finanziario solido

In un’epoca dominata dalla complessità scegliere è diventato sempre più difficile, ancor di più se si tratta di investimenti finanziari. Ne è convinto Riccardo Spada che con il suo "Investire senza dubbi”, edito da Rizzoli, ha scritto un manuale con l'obiettivo dichiarato di accrescere la consapevolezza di chi decide di impiegare il proprio denaro per costruire un portafoglio finanziario solido e duraturo. Punto centrale del libro - nel quale l'autore spiega con chiarezza i diversi strumenti a disposizione degli investitori - è il rischio e, soprattutto, la percezione che ne ha chi si accinge a usare il proprio denaro per acquistare strumenti finanziari. Spada - già’ autore del best seller finanziario "sei già ricco ma non lo sai" - partendo dalla disamina della instabilità dei mercati finanziari arriva a offrire una vera e propria strategia integrata su come fare per evitare che i nostri soldi perdano valore. "Investire senza dubbi” rappresenta un approfondimento importante che porterà il lettore-investitore a combattere l’istinto che - in fatto di soldi - è il peggior nemico con cui fare i conti.