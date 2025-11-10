Logo Tgcom24
"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 1: le trappole del chat fishing

Matteo Flora affronta con Lucia Ruggiero, avvocato esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie, l'uso dell'IA per creare profili sulle app di dating

10 Nov 2025 - 14:35
11:40 

Nella prima puntata della terza serie della rubrica settimanale di "Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", condotta da Matteo Flora, esperto in strategie digitali, imprenditore e docente, si analizza il cosiddetto "chat phishing", vale a dire il ricorso all'Intelligenza artificiale per creare profili sulle app di dating e muoversi con estro e simpatia fra le conversazioni virtuali.

Con Flora, Lucia Ruggiero, avvocato esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie.

intelligenza artificiale