"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 1: le trappole del chat fishing

Matteo Flora affronta con Lucia Ruggiero, avvocato esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie, l'uso dell'IA per creare profili sulle app di dating
Nella prima puntata della terza serie della rubrica settimanale di "Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", condotta da Matteo Flora, esperto in strategie digitali, imprenditore e docente, si analizza il cosiddetto "chat phishing", vale a dire il ricorso all'Intelligenza artificiale per creare profili sulle app di dating e muoversi con estro e simpatia fra le conversazioni virtuali.
Con Flora, Lucia Ruggiero, avvocato esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie.