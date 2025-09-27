Logo Tgcom24
De Gregori festeggia 50 anni di "Rimmel" all'Arena di Verona

Il cantautore romano celebra il suo capolavoro in tour

di Michelangelo Iuliano
27 Set 2025 - 19:32
01:31 

Pablo e l'uomo che cammina sui pezzi di vetro. E ancora "il pianista di piano bar" la "piccola mela", i "quattro cani", il "signor Hood" e, non ultimo, un "fiorellino a cui dare la buonanotte". Sono i personaggi della fiaba più dolce della musica italiana d'autore: sono le canzoni di "Rimmel", il disco di Francesco De Gregori che compie 50 anni. Per celebrare l'anniversario il principe ha fatto sognare il suo pubblico con un tour culminato all'Arena di Verona e che riprenderà presto 

 

