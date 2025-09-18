Logo Tgcom24
Politica
E' LEGGE

Il Senato approva il ddl delega sull'IA

"La legge italiana ora si affianca all'AI Act europeo, offrendo al nostro Paese elementi di salvaguardia innovativi

di Fabio Nuccio
18 Set 2025 - 12:51
01:33 

L'Italia è il primo Paese a recepire l'AI Act europeo. Ieri il Senato ha approvato in via definiva una legge che fissa i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei modelli di intelligenza artificiale. L'obiettivo è favorire le opportunità offerte dall'innovazione garantendo al tempo stesso vigilanza sui rischi economici e sociali. La nuova legge dunque promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, mettendo però sempre al centro le garanzie di tutela dei cittadini e offrendo elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale. Sul piano penale la legge introduce aggravanti specifiche per reati commessi con l'uso dell'intelligenza artificiale volte a contrastare frodi e violazioni del diritto d'autore. Punito severamente il reato di deep fake, ossia la manipolazione di immagini e audio per creare dei falsi, fino a cinque anni di carcere.
 

