Spettacolo
"Il Diavolo veste Prada 2", Miranda Priestly e Andy di nuovo insieme nel primo trailer

Meryl Streep e Anne Hathaway riprendono i ruoli iconici nel sequel che arriverà dal 29 aprile in Italia

13 Nov 2025 - 08:43
00:51 